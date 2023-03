Federated Innovation, Boralevi: “Obiettivo è dialogo con istituzioni per sfruttare opportunità PNRR”

(Adnkronos) - "Siamo venuti a Roma per farci conoscere e per raccontare il nostro percorso alla Capitale e all’Europa in questi primi due anni di vita. Abbiamo portato i nostri protagonisti con l’obiettivo di aprire un dialogo con le istituzioni, affinché da Milano si possa scalare sull’interno territorio nazionale sfruttando le pressioni del PNRR per andare anche oltre. La Comunità Europea guarda a questi progetti con tantissima attenzione, e lì ci troverete per le prossime sfide."