Federalberghi: presentata l'indagine di Banca d'Italia sulla spesa dei turisti stranieri in Veneto

(Adnkronos) - Presentata a Verona l'indagine di Banca d'Italia sulla spesa dei turisti stranieri in Veneto, il settore è in ripresa e i flussi turistici dall estero in aumento rispetto al periodo pandemico, nonostante cio' la quota di turisti stranieri che hanno visitato la regione di Giulietta e Romeo, delle Dolomiti e della Serenissima è ancora inferiore del 15% rispetto al periodo prepandemico.