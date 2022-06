Fazzari (Fater): “Obiettivo Net zero entro il 2040, nostri brand vicini alle comunità locali”

(Adnkronos) - “La nostra ambizione presente e futura è partire dalle persone, cercare di creare un’azienda che possa trasmettere un po’ di felicità al suo interno e nelle comunità in cui opera. I prodotti di Fater sono in 3 case su 4 in Italia e operiamo in altri 37 paesi. Raggiungere il Net Zero entro il 2040 è il nostro obiettivo dal punto di vista ambientale. Siamo impegnati a disegnare prodotti che siano diversi e nuovi dal punto di vista dell’impatto ambientale come Ace green, Lines natura e Pampers green generation che stiamo per lanciare. Ognuno dei nostri brand ha abbracciato inoltre una causa sociale: la discriminazione di genere, il supporto alle famiglie in difficoltà e la cura degli spazi pubblici da parte delle comunità”. Lo ha dichiarato Antonio Fazzari, General Manager di Fater, la joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble che quest’anno celebra 30 anni di attività.