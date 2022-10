Fausto Jori, AD NaturaSì: “Bollette quadruplicate. Sganciare il prezzo rinnovabili da quello del gas per salvare le aziende”.

(Adnkronos) - La crisi dovuta alle difficoltà di approvvigionamento del metano sta portando i costi energetici alle stelle. Anche per chi il metano non lo usa. Questa la contraddizione che stanno vivendo molte realtà produttive che si avvalgono solo di energia da fonti rinnovabili, che oggi lanciano il loro grido d’allarme: “E’ un paradosso: noi abbiamo scelto di usare solo energia green, da fonti rinnovabili. Ma ci troviamo con una bolletta energetica quadruplicata - sottolinea Fausto Jori, amministratore delegato NaturaSì – Le aziende italiane sono a rischio, anche chi ha fatto una scelta consapevole in passato oggi si trova vittima di un meccanismo obsoleto che va in direzione opposta alla transizione ecologica. Noi non consumiamo metano o carbone, per questo chiediamo si pagare le fonti rinnovabili senza i costi aggiuntivi che derivano dalle oscillazioni dei combustibili fossili”.