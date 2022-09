Fashion & Talents, la moda del futuro sfila a Piazza di Spagna

(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con borchie e fiori, abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai creazioni artistiche. Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta edizione di Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.