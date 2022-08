FarmingTour 2022, il CIB - Consorzio Italiano Biogas intervista Corrado Biondi, Regional Sales Manager del Gruppo AB

(Adnkronos) - Durante il FarmingTour, l'evento del CIB - Consorzio Italiano Biogas tra le aziende del biogas e biometano agricolo, CIB incontra Corrado Biondi, Regional Sales Manager del Gruppo AB, azienda punto di riferimento nel settore della cogenerazione. Il Gruppo AB ha contribuito a realizzare il primo impianto in Italia per la produzione di biometano agricolo con l’installazione dell’unità di upgrading presso l'Azienda Agricola La Castellana in provincia di Milano.