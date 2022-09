FarmingTour 2022, il CIB - Consorzio Italiano Biogas intervista Alessandro Zilli, Business Alternatives Fuels Mercato Italia di New Holland

(Adnkronos) - Durante il FarmingTour, l'evento del CIB - Consorzio Italiano Biogas tra le aziende del biogas e biometano agricolo, CIB incontra Alessandro Zilli, Business Alternatives Fuels Mercato Italia di New Holland che è scesa in campo durante le tappe del Tour con il primo trattore a biometano, tassello fondamentale per l’economia circolare sostenibile di una azienda agricola, in grado di raggiungere lo zero netto di emissioni di carbonio e l’indipendenza energetica.