Farmaceutica, Patarnello (Astrazeneca): “Frutti innovazione producono impatto positivo sostenibilità e vita pazienti”

(Adnkronos) - In occasione della II edizione dell’evento Talkin’ Minds "Dalla demografia all’economia: il ruolo delle scienze della vita per l’Italia", organizzato da AstraZeneca con il patrocinio di Farmindustria e di Federated Innovation, è intervenuta la vicepresidence Market Access & Government Affairs di Astrazeneca, Francesca Patarnello. Tema centrale la longevità come opportunità, prevenzione, diagnosi e accesso precoce alle cure per un sistema sanitario sostenibile.