Farmaceutica, Novartis presenta il primo Report di Sostenibilità

(Adnkronos) - In occasione della XXXIX Assemblea Annuale di ANCI, Novartis Italia presenta il suo primo Report di sostenibilità. Quattro le parole chiave del documento realizzato in collaborazione con l’European Institute for Innovation and Sustainability, Comin & Partners, Obiettivo 5 e Open Impact: Pazienti, Pianeta, Polis, Persone sono i punti cardine del Report che lancia una visione innovativa del ruolo dell’industria al servizio della società e del Paese “prima e oltre il farmaco”.