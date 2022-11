Farmaceutica, Ansalone (Novartis): “Pazienti, Pianeta, Polis, Persone: nostro impegno per sostenibilità passa per 4P”

(Adnkronos) - In occasione della XXXIX Assemblea Annuale di ANCI, Novartis Italia presenta il suo primo Report di sostenibilità. Quattro le parole chiave del documento: Pazienti, Pianeta, Polis, Persone sono i punti cardine che, secondo Gianluca Ansalone, Head of public affairs & sustainability di Novartis Italia, rappresentano l’impegno dell’azienda per la sostenibilità.