Famiglia, Gavelli (Danone): “Crisi demografica? Da noi tasso natalità di +7%”

(Adnkronos) - “Un tasso di natalità di +7%, con un 100% di mamme che ritornano a lavoro e il 20% di promozioni date alle neo mamme. Questa è la dimostrazione di quello che le aziende devono fare e farlo anche meglio di quello che lo Stato mette in campo per aiutare le famiglie”. Le parole di Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Danone Company Italia e Grecia, a margine degli Stati Generali della Natalità a Roma. “Da 11 anni abbiamo messo in campo un programma molto avanzato con dei programmi specifici per i neo genitori”