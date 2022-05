Famiglia, Colacurci (Ginecologo): “Serve strategia per far tornare desiderio di gravidanza nelle donne”

(Adnkronos) - “Spingere per far comprendere alle donne che hanno uno specifico orologio biologico, per cui se il desiderio di gravidanza arriva dopo i 40 anni ci sarà una significativa riduzione nella capacità di riprodursi”. Queste le parole di Nicola Colacurci, presidente della Società Staliana di Ginecologia, partecipando agli Stati Generali della Natalità che si sono tenuti a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione. Secondo Colacurci il fattore lavorativo ed economico sicuramente sono gli ostacoli più grandi da superare quando si parla di denatalità. Ci sono poi le varie strategie da mettere in campo affinché torni centrale nelle donne il desiderio di gravidanza prima dei 37 anni.