Ex assessore Sanità Sicilia, Russo: "Pandemia ha spazzato via paradigma tra regioni ‘virtuose’ e ‘canaglia’"

(Adnkronos) - "Bisogna mettere il Paese in sicurezza perché il virus non se ne e’ andato, abbiamo anzi segno di una recrudescenza e ci vuole una mobilitazione collettiva per tutelare questo bene fondamentale che e’ la sanità pubblica". Lo afferma a Catania il presidente onorario di Innovazione per l'Italia ed ex assessore alla Sanità della Regione Siciliana Massimo Russo. Rispondendo ad una domanda dell’AdnKronos, Russo aggiunge come "la pandemia ha spazzato via quell’odioso paradigma tra le regioni ‘buone’ e quelle ‘cattive’, tra ‘virtuose’ e ‘canaglia’. Dinnanzi al morbo le regioni ‘virtuose’ hanno ceduto e mostrato limiti che sono emersi".

"La Sicilia - evidenzia infine Russo- deve lavorare come ha fatto nel recente passato assicurando le competenze laddove servono e facendo in modo, e lo dico sommessamente, che il sistema sanitario non diventi il cortile per giochi politici e clientelari in cui si declinano purtroppo gli scambi ed i favori senza guardare all’efficienza e alla competenza". (di Francesco Bianco)