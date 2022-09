European House - Amborsetti e Philip Morris Italia: “Puntare su sviluppo competenze in ambito industriale e agricolo”

(Adnkronos) - Nel corso della presentazione della ricerca “Verso un New Deal delle Competenze in ambito agricolo e industriale”, realizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Philip Morris Italia, si è sottolineata l’importanza di colmare il gap di competenze al fine di rendere le imprese italiane più competitive e favorire lo sviluppo economico del Paese. Sono intervenuti Claudio De Vincenti, Presidente di Aeroporti di Roma e Marco Hannappel, Presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia.