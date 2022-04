Eugenio Gattolin, Segretario Generale Confcommercio Veneto “Milano Cortina 2026 è un’occasione di test per il nostro ecosistema di business”

(Adnkronos) - Le imprese turistiche venete hanno bisogno di professionalità giovani preparate pertanto è necessario agire velocemente “Il rilancio del turismo per il veneto ricade a pioggia su tutta la filiera dell’economia locale, riteniamo molto importanti queste occasioni di riflessione, il turismo si innova se abbiamo giovani preparati che possono essere accolti all’interno delle nostre imprese per sviluppare le competenze necessarie ad innovare l’intero settore. Seve creare raccordo e filiera, tradurre in concreto l’ecosistema di business, lo dobbiamo fare tutti assieme, gli ambiti devono dialogare e definire impegni concreti nel territorio perché le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 sono alle porte e noi dobbiamo essere pronti per questa occasione, serve attivare i processi di innovazione, subito.”