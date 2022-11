(Adnkronos) - Perché fai il sommelier? Quale vino vorresti assaggiare? Continua la nostra incursione nel mondo della sommellerie meneghina per conoscere meglio alcuni grandissimi protagonisti al servizio del vino, in questa puntata intervista a Lorenzo Alberi, sommelier Park Hyatt Milano, Lorenza Panzera, sommelier Four Season Milano, Giovanni Annunziata, sommelier A’Riccione.

Adnkronos - Vendemmie