Esercito, presentato il CalendEsercito 2023, a testa alta per liberazione Patria

(Adnkronos) - E' stato presentato oggi nella Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito, alla presenza del Capo di Stato maggiore dell’esercito, il generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, il CalendEsercito 2023. Un’opera editoriale storica che intende aprire una riflessione sul ruolo dell'Esercito Italiano in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943 quale elemento propulsivo della riscossa per la liberazione della Patria al fianco degli alleati.

Realizzato per ricordare l'ottantesimo anniversario di quegli eventi, il calendario vuole appunto raccontare cosa accadde nelle settimane che seguirono l’armistizio quando i soldati italiani, nonostante la situazione, continuarono a combattere per contrastare l'aggressione tedesca. In soli 98 giorni, l’Esercito Italiano seppe reagire, combattere e vincere a Mignano Monte Lungo, rientrando in linea con il I Raggruppamento Motorizzato per liberare il proprio Paese.

"Il calendario racconta tre mesi drammatici per la storia nazionale e per l’esercito italiano, che però ci consentono di raccontare una storia di continuità nei rapporti tra l’esercito e i cittadini italiani". Così il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, a margine della presentazione del CalendEsercito 2023. "In un momento in cui le Istituzioni sembravano scomparse, a Porta San Paolo gli italiani cercano e trovano nell’esercito italiano un elemento di coesione, di saldezza, un punto di riferimento. Questo calendario - spiega - lo dedico con il cuore ai tanti protagonisti anonimi di quegli eventi di cui portiamo una eredità pesante che sono le stellette sul nostro bavero. Guardando quei volti che appaiono sul calendario, di persone di cui non sapremo mai il nome e il cognome, mi rendo conto dell’importanza dell’eredità che ci hanno trasmesso e dell’impegno e dell’onere che portare quell’eredità comporta".