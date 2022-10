Equalitas, i tre pilastri della sostenibilità

(Adnkronos) - Imprescindibile considerare il discorso della sostenibilità sotto tutti i suoi aspetti, non solo quello ambientale, ma anche quello economico e sociale. Equalitas in questo è stata pionieristica, e, ad oggi, il 20% del vino italiano può fregiarsi della certificazione Equalitas, un traguardo importante per il comparto e un’eredità fondamentale per le future generazioni. Ai nostri microfoni ne parla Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Equalitas. Adnkronos - Vendemmie