Epatite C, Aghemo (Humanitas): “Individuare e trattare 80-90% soggetti positivi è molto complesso”

(Adnkronos) - Si è tenuto a Milano, martedì 16 maggio, il congresso organizzato da Ecmclub Srl con il contributo di Abbvie “New horizons in hcv: completing the elimination path”, una grande faculty che rappresenta la spina dorsale della lotta all'HCV, una patologia che spesso grava in maniera importante sulla salute del paziente e sul Sistema Sanitario. Alessio Aghemo, direttore dell’Unità Operativa di Medicina Interna ed Epatologia Humanitas Research Hospital di Milano spiega il significato dello statement “Completing the Elimination Path”.