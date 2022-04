(Adnkronos) - "E' un viaggio in questo tempo", il 'Diario diurno' di Enrico Vanzina, intervistato dall'AdnKronos sul libro edito da Harper Collins. "Ho cominciato a prendere appunti dal dicembre del 2011, inizialmente per appuntare alcune riflessioni per trarne spunto per i miei articoli. Poi - prosegue - ho percepito che in realtà parlare di me e dei miei stati d'animo coincideva con il parlare del nostro tempo e del nostro Paese e, dopo oltre un decennio di questi appunti, che arrivano al dicembre del 2021, ho deciso di raccoglierli in un libro: così è nato questo 'Diario diurno'".