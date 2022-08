Enoturismo e degustazioni in cantina: alla scoperta del mondo del vino

(Adnkronos) - Visitare le cantine, conoscere i produttori e degustare i vini là dove sono prodotti e sotto la guida di chi li ha pensati, creati e curati è il miglior modo per avvicinare il pubblico, anche i più giovani, alla cultura del vino. Un trend che in Umbria, patria del Sagrantino, è cresciuto molto negli ultimi anni come testimonia Iacopo Pambuffetti, che assieme al fratello e ai cugini, quarta generazione della famiglia, guida la Cantina Scacciadiavoli a Montefalco.