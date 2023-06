Enogastronomia, Cuoghi: “Valorizzazione prodotti sorretta da filiera di qualità”

(Adnkronos) - “La valorizzazione dei prodotti enogastronomici passa dalla filiera di qualità, non solo produttiva ma anche istituzionale”. Così Luca Cuoghi, Consigliere regionale dell’Emilia Romagna, a margine della sesta tappa del tour itinerante “SquisITA - L'Italia in un boccone”, promosso da METRO Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese. L’evento si è svolto nel ristorante modenese ‘Strada facendo’ dello chef Emilio Barbieri.