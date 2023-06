Energia, Arzà (Assogasliquidi-Federchimica): "Grazie all’accordo risposte differenti da quelle indicate da Europa"

(Adnkronos) - “I benefici per l’industria sono estremamente importanti perché avremo a disposizione una tecnologia che ci consentirà di produrre molecole rinnovabili. In questo modo diamo risposte differenti alle soluzioni che sono state indicate, in modo ideologico ed approssimativo, dall’Europa che vuole come unico vettore quello elettrico”. Così il Presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Andrea Arzà, a margine della firma dell’accordo con ENEA che permetterà all’industria del GPL e GNL di incrementare la produzione di bioGPL, bioGNL e DME.