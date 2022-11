Enel e Brenmiller inaugurano in Toscana il TES, innovativo sistema di accumulo di energia

(Adnkronos) - Il Gruppo Enel e Brenmiller Energy hanno inaugurato un innovativo impianto di accumulo sostenibile di energia in Toscana, a Santa Barbara nel comune di Cavriglia (Ar), in presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, l’Ambasciatore designato di Israele in Italia Alon Bar, il Direttore Enel Green Power e Thermal Generation di Enel Salvatore Bernabei, il Direttore Innovability® di Enel Ernesto Ciorra e il Presidente e CEO di Brenmiller Energy Avi Brenmiller.