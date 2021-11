Enel in circolo, l’arte per spiegare l’economia circolare

Dopo le tappe di Milano e Padova arriva a Verona “Enel in circolo”, il progetto di Enel Energia per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del riuso e del riciclo attraverso l’arte. Fino al 15 dicembre 2021, in quattro store della città scaligera (Spazio Enel Corso Milano e tre Spazio Enel Partner), i cittadini potranno depositare oggetti in disuso, come piccoli elettrodomestici e soprammobili, con i quali realizzare un’opera d’arte sotto la guida dell’artista Dario Tironi, dimostrando come ciò che è potenzialmente un rifiuto possa tornare a nuova vita.