Employer Branding Forum, Magliole: “Necessaria comunicazione costante con i propri collaboratori”

(Adnkronos) - Stefano Magliole, sales & marketing manager Ig Samsic Hr, a margine dell’evento Employer Branding Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento del Social Recruiting e della Candidate Experience organizzato a Milano per affrontare i temi del recruiting e della talent attraction, si è soffermato sul fenomeno delle dimissioni di massa e sulla necessità di mantenere una comunicazione attiva con i collaboratori, non solo in fase di attraction.