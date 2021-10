L’emofilia raccontata in un video non convenzionale, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza della profilassi e la cura delle articolazioni. Una sfida lanciata da Sobi, nell’ambito della campagna “Articoliamo”, e raccolta dai “theShow”, con la partecipazione di Nicola Pezzotta, ragazzo con emofilia impegnato a trasmettere alle persone emofiliche il messaggio che la malattia non può e non deve limitare la propria vita.