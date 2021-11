Emofilia, specialista: “Fisiatra avvia percorso per migliore qualità di vita”

“Il fisiatra è il medico che visita e ascolta il paziente, valuta i deficit funzionali, in definitiva cerca di modificare il decorso della patologia, ma anche di fornire al paziente un percorso di vita di qualità superiore”. Così Antonio Frizziero, specialista in Medicina fisica e riabilitativa, professore associato all’Università degli Studi di Parma, ha definito il ruolo del fisiatra durante l’incontro on line “Il ruolo della medicina riabilitativa in emofilia: prevenzione e cura”, promosso da Aves Odv - Associazione volontariato emofilici e similemofilici di Parma.