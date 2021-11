Emofilia: specialista, “Fisiatra avvia percorso per migliore qualità di vita”

“Il fisiatra è il medico che visita e ascolta il paziente, valuta i deficit funzionali, in definitiva cerca di modificare il decorso della patologia, ma anche di fornire al paziente un percorso di vita di qualità superiore”.Così Antonio Frizziero, specialista in Medicina fisica e riabilitativa, professore associato all’Università degli Studi di Parma, ha definito il ruolo del fisiatra durante l’incontro on line “Il ruolo della medicina riabilitativa in emofilia: prevenzione e cura”, promosso da Aves Odv - Associazione volontariato emofilici e similemofilici di Parma.