Emofilia: Rocino (AICE), ‘Cerchiamo di identificare i bisogni dei pazienti’

(Adnkronos) - “Stiamo cercando di identificare i bisogni dei pazienti sia in termini di informazione, sia in esigenze personali. Pubblicheremo un opuscolo d’informazione e sarà un documento a tutto tondo. Per quello che riguarda l’organizzazione dei centri bisognerà sicuramente istituire dei gruppi multidisciplinari”, lo ha detto il Presidente dell’Associazione Italiana dei Centri Emofilia, Angiola Rocino, a margine dell’evento organizzato a Roma da FedEmo per la XIX Giornata Mondiale dell’Emofilia dal titolo Terapia genica e innovazione terapeutica: i nuovi bisogni nell’assistenza MEC.