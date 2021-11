Emofilia: ematologa, “Profilassi unica via per prevenire danni articolari”

“La profilassi è ormai la terapia di riferimento per tutti i pazienti emofilici con manifestazioni emorragiche, è l’unica che permette di prevenire sanguinamenti e danni articolari, garantendo al paziente una vita normale”. Così Gianna Franca Rivolta, ematologa presso la S.S.D. centro hub emofilia e MEC dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ha sottolineato l’importanza delle nuove terapie durante l’incontro on line “Il ruolo della medicina riabilitativa in emofilia: prevenzione e cura”, promosso da Aves Odv - Associazione volontariato emofilici e similemofilici di Parma.