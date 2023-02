Elezioni Lombardia 2023: il diritto allo studio, la domanda del rettore Elio Franzini presidente Crul

(Adnkronos) - Elezioni Lombardia 2023 Elio Franzini, filosofo, rettore dell'Università degli Studi di Milano e presidente del comitato regionale di coordinamento delle Università lombarde, partecipa al confronto elettorale dell’Adnkronos che vede i quattro candidati alla presidenza della Regione, Attilio Fontana per il Centrodestra, Pierfrancesco Majorino per il Centrosinistra, Letizia Moratti per il Terzo Polo e Mara Ghidorzi per Unione Popolare, rispondere a domande fatte da chi produce, vive, lavora, studia e fa sport sul territorio.