Elezioni 2022, Ragusa (Sib): ''Nuovo Parlamento presti attenzione a problemi balneari''

(Adnkronos) - "Dalla politica ci aspettiamo che il nuovo parlamento nazionale che si insedierà tra qualche settimana possa porre attenzione, con coraggio, alle problematiche del settore balneare, sino ad oggi solo oggetto di contrapposizione tra partiti. Vorremmo che l’esperienza maturata dai balneari venisse considerata una risorsa, valorizzata e non mortificata...". Lo afferma in una intervista all’AdnKronos Ignazio Ragusa del sindacato italiano dei balneari. Parlando poi della Sicilia ed in particolare di Catania, Ignazio Ragusa aggiunge come "la stagione balneare 2022 ha registrato un netto miglioramento dettato probabilmente dalla voglia di vivere l’estate dopo due anni di restrizioni. Inoltre anche le condizioni climatiche favorevoli e l’assenza di piogge hanno contribuito al buon andamento della stagione".

"Apprezzabile - evidenzia Ragusa- anche il livello di incremento turistico in una città, Catania, che ha molto margine per migliorare l’accoglienza turistica". "Si e’ registrato inoltre - conclude Ragusa- l’incremento degli abbonamenti, indice della scelta degli utenti locali di voler usufruire dei servizi di spiaggia per un lungo periodo".