(Adnkronos) - "La raccolta firme ad agosto è una sfida impossibile, che comunque giocheremo. Non voglio fare l'incendiario, ma il dissenso comunque c'è e tenderà a crescere. Lo vogliono tenere nelle istituzioni, come è giusto che sia, oppure questo dissenso andrà fuori?". Sono le parole di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, sulla raccolta delle firme necessarie per la partecipazione alle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre.