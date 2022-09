(Adnkronos) - “Considero le parole di Enrico Letta gravissime e vergognose. Credo siano parole per le quali deve chiedere scusa, punto primo perché per me non esiste un’Europa di serie A e un’Europa di serie B. Questa è un’idea che la sinistra ha dell’Europa, di un club in cui ci sono quelli che contano di più e quelli che contano di meno, in cui ci sono quelli che decidono e quelli che subiscono. Questa è l’idea di Europa che ha la sinistra”. Così a Sky TG24 la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite di ‘Casa Italia’, commentando le recenti parole del segretario del Pd che ha affermato che "sarà peggio per l’Italia avere come interlocutori Ungheria e Polonia anziché Francia e Germania".