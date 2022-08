(Adnkronos) - "Politicamente oggi non mi fido di Beppe Grillo, che ancora in parte fa da padre padrone. E io sotto Grillo non ci sto". Così Alessandro Di Battista, spiegando in un video sui social le ragioni della sua mancata candidatura con il M5S alle prossime politiche.

"Per rientrare nel Movimento e ricandidarmi è giusto che io pretenda determinate cose: e non sono poltrone, ma garanzie politiche. In questo momento, con Grillo che ancora non ha fatto un passo di lato - che dovrebbe fare - queste garanzie non ci sono", ha rimarcato Di Battista.