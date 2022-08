(Adnkronos) - “Errori di valutazione non sono stati fatti solo sul covid, basti pensare alla posizione politica di Salvini su Putin, oggi saremmo dalla parte di Putin. Io voglio far riflettere gli italiani su quello che questa persona dice perché quello che ha detto non si può cancellare con un colpo di spugna, questo è il risultato di valutazioni sue e dei suoi collaboratori. Io penso che gli italiani dovrebbero preoccuparsi per il futuro, non per il passato, perché il passato ormai è andato”. Lo ha detto a Sky TG24 il microbiologo Andrea Crisanti, candidato Pd, ospite di Start.