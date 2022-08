(Adnkronos) - "Renzi? Le porte sono aperte a tutti per discutere. Io ci ho pensato molto. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione". Carlo Calenda, leader di Azione, in conferenza stampa con Enrico Letta, segretario del Pd, risponde così ad una domanda su Matteo Renzi dopo l'accordo raggiunto con i dem in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.