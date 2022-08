(Adnkronos) - "La riforma della burocrazia" è "una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi". Così Silvio Berlusconi in un video sui social.

"Chi vorrà aprire un’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. Naturalmente rispettando le leggi in vigore. I controlli verranno solo effettuati a posteriori e qualora dovesse trovarsi qualcosa che non è conforme alla legge, l’interessato avrà a disposizione un tempo ragionevole per mettere tutto in regola".

"Se questo non dovesse avvenire, saranno comminate delle sanzioni, proporzionate alla gravità della violazione. L’Associazione italiana costruttori ha valutato che con questa riforma l’edilizia potrà ripartire e si creeranno addirittura 800.000 posti di lavoro in più. Domani, vi parlerò di un’altra grande riforma, quella del fisco e vi illustrerò la nostra flat tax".