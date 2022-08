(Adnkronos) - "Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Piano di ripresa e resilienza". E' un passaggio del video che Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, pubblica sui suoi profili social in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.