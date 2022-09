(Adnkronos) - Silvio Berlusconi è caduto da una scala a un comizio a Lesmo all'inizio della campagna elettorale "e i medici - ha raccontato lui stesso al teatro Manzoni di Milano - hanno detto che era più probabile che io potessi morire".

Sarebbe questo il motivo - ha spiegato il presidente di Forza Italia, chiudendo la campagna elettorale - per cui in questo periodo "ci sono state solo due uscite, ieri e oggi, tutto il resto l'ho fatto con i giornali, con le radio, con le tv e i social network", perché nell'incidente "mi sono fatto male in fondo alla schiena, tutta una gamba nera per il sangue che è rimasto dentro, ma ho fatto lo stesso la campagna elettorale".

Rispetto alla dinamica della caduta, Berlusconi ha raccontato che era "all'inizio della campagna elettorale, sono andato a fare un comizio a Lesmo, sono sceso da una scala, un gradino è schizzato via e ho fatto un volo all'indietro di cinque metri".