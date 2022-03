Egidi (Takeda): “Nei prossimi 5 anni investimenti in Italia su plasmaderivati per malattie rare”

(Adnkronos) - “Oggi abbiamo presentato il piano di investimenti di Takeda in Italia. I siti di Rieti e Pisa sono dedicati alla produzione e allo sviluppo di farmaci plasmaderivati. Essere partner del territorio italiano e investire in questi siti è per noi molto importante anche nella prospettiva di supporto ai pazienti con malattie rare”. Lo ha dichiarato Annarita Egidi, amministratore delegato di Takeda Italia, in occasione della presentazione del piano di investimenti 2021 - 2025 per l’Italia dell’azienda farmaceutica giapponese Takeda.