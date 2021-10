Educazione, Generali Italia presenta l’osservatorio “THSN - Ora di futuro” 2021

Generali Italia ha presentato a Roma l’osservatorio “THSN - Ora di futuro”. Il progetto “Ora di futuro” è giunto al quarto anno di attività e ha l’obiettivo di far dialogare i temi della sostenibilità con la didattica più innovativa. Per il 2021/2022 è prevista l’apertura di altri 15 nuovi Centri (per un totale di 31) in tutta Italia con le Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e CSB. Il programma coinvolge ragazze e ragazzi, insegnanti, famiglie, associazioni e istituzioni nella creazione di una comunità, mettendo la scuola al centro della vita.