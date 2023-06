Economia, premio Nobel Spence: “Importante saper sfruttare nuovi strumenti digitali”

(Adnkronos) - ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento’, è questo il titolo dell’incontro promosso dall’associazione Centromarca che si è tenuto giovedì 15 giugno. Tra gli esperti che hanno partecipato all’evento anche il premio Nobel per l’Economia Michael Spence, docente presso l’università Sda Bocconi, il quale ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo corretto dei nuovi strumenti tecnologici e digitali per promuovere nuovi modelli di sviluppo.