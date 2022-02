Economia del Mare, Ventimiglia (Csb): “Nostro obiettivo essere tra istituzioni e mondo dei professionisti”

(Adnkronos) - “Il Centro Studi Borgogna nasce nel 2017 come laboratorio giuridico e di idee. Un’associazione che si vuole occupare dei più importanti temi strategici del Paese, tra cui Blue Economy. Abbiamo l’ambizioso obiettivo di non limitarci nell’ambito della formazione ma anche di essere un collegamento tra istituzioni e mondo dei professionisti. L’evento è nato proprio sotto questa ottica, partendo da Genova alla presenza delle più alte istituzioni marittime locali, per poi proseguire a Milano, con i professionisti, e chiudiamo oggi nella casa del Parlamento dove abbiamo consegnato una serie alle istituzioni”. Così il presidente del Centro Studi Borgogna, l’Avvocato Fabrizio Ventimiglia, a margine del terzo appuntamento del ciclo “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi” tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati .