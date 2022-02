Economia del Mare, Ventimiglia (Csb): “Idea del ministero o di una governance assume ruolo decisivo per blue economy”

(Adnkronos) - “Sono molto soddisfatto di questo ciclo di incontri sull’economia del mare che abbiamo portato avanti come Centro Studi Borgogna. Anche oggi sono emerse tante proposte. L’idea del ministero del Mare, o di una governance, assume un ruolo decisivo per la blue economy. Nel pieno spirito della nostra associazione di proporre soluzioni, anche oggi abbiamo assistito ad un grandissimo contributo”. Così il presidente del Centro Studi Borgogna, l’Avvocato Fabrizio Ventimiglia, a margine del terzo appuntamento del ciclo “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi” tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati .