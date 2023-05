Economia del Mare, Santanché: “Italia valorizzi il fatto di essere una penisola”

(Adnkronos) - “Dobbiamo ricordarci sempre che siamo una penisola e che quindi abbiamo una specificità fondamentale che sicuramente non abbiamo ancora messo a reddito come dovrebbe essere, tant’è che siamo terzi in Europa dopo Germania Spagna. Queste sono iniziative molto importanti perché ci si confronta, dobbiamo sempre confrontarci dal Governo con coloro che lavorano e capire quali sono le loro istanze. Oggi abbiamo un Ministero del Mare voluto da Giorgia meloni, che sta presentando un piano molto sfidante e molto importante: sono certa che fra cinque anni avremmo scalato e saremo in una posizione migliore.” Ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.