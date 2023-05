Economia del Mare, Rocca: “Argomento fondamentale e prioritario a beneficio del Paese”

(Adnkronos) - "Il mare è un argomento fondamentale e prioritario. L’ economia italiana, se il mare verrà adeguatamente sostenuto insieme alle sue politiche, ne può beneficiare tantissimo. Una regione come quella del Lazio può davvero cambiare molto se saremo capaci di investirci adeguatamente come ho intenzione di fare con una cabina di regia e un assessore dedicato. Bisogna avere capacità di ascolto dei territori e soprattutto di chi dà lavoro con i risultati importanti, questi vanno accompagnati con investimenti, infrastrutture e una legislazione adeguata. C’è tanto lavoro da fare su cui come Regione ci stiamo impegnando e sono sicuro che si vedranno i risultati. Ho una storia personale che guarda a quello che è l’impatto del cambiamento climatico sulle comunità e sulle popolazioni. Spesso a pagarne sono proprio più fragili e ed è una priorità assoluta quella di intervenire per evitare che il dissesto idrogeologico porti con sé vite umane, risorse, porzioni intere di territorio. Dobbiamo essere resilienti e avere capacità di affrontare le difficoltà sapendo modellare la comunità coerentemente con l’adattamento a nuove condizioni di vita. Sono contento che ci sia stato un segnale importante da parte del Governo sulla scelta di Gaeta per un forum di livello nazionale. Farlo qui, in un territorio continuo che ha sofferto di abbandono e trascuratezza, è un bellissimo segnale e sono grato al Presidente Acampora per questo.” Ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine del 2º summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta.