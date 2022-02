Economia del Mare, Musolino (AdSP): 'Porti di Roma e Lazio sono un importante elemento di crescita e sviluppo per l’economia regionale'

(Adnkronos) - “Oggi i porti di Roma e Lazio sono un importante elemento di crescita e sviluppo per l’economia regionale, ma scollegati con quello che è l’interezza del tessuto economico regionale. Noi vogliamo colmare questo gap. I porti devo essere al centro di una grande opera di transizione energetica ed ecologica perché siamo grandi produttori di inquinanti e quindi bisogna intervenire subito. Nonostante tutto, siamo un settore dove ci sono grandi opportunità. Per questo noi stiamo portando avanti una serie di progetti perché la transizione ecologica non ha un’unica ricetta magica, ma una serie di misure. Quindi, tante piccole misure che possono permettere ai nostri porti di diventare più green”. Così il Presidente dell’AdSP, Pino Musolino, a margine del terzo appuntamento del ciclo “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi” tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati .