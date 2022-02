Economia del Mare, Ciulla (Assonautica): “Portualità, turismo nautico e concessioni demaniali centrali per economia nazionale”

(Adnkronos) - “Siamo qui presenti al convegno perché l’economia del mare è un comparto fondamentale per l’Italia che certamente deve concentrarsi a tre grandi macro temi come: portualità, turismo nautico e concessioni demaniali. Questi tre temi comportano un impegno importante perché centrali per l’economia nazionale”. Ha dichiarato a margine del terzo appuntamento del ciclo “Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi”, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati, il Vicepresidente Assonautica italiana , Andrea Ciulla .